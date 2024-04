BBB 24: Paulo Ricardo é acusado de racismo por ex-BBB

O ex-BBB Fred Nicácio se mostrou indignado, na tarde desta quinta-feira (04), e acusou o cantor Paulo Ricardo de racismo. A revolta veio após a cena da festa de ontem (03), viralizar na Web. Durante apresentação no reality, o artista abraçou todos os brothers, mas ignorou Davi e deixou o baiano no vácuo.

Em uma rede social, Fred Nicácio avaliou a situação e lamentou: "É de cortar o coração! Vai falar que não viu? Justamente a pessoa que o Brasil inteiro tá vendo, o cantor antiético Paulo Ricardo não vê”, escreveu o ex-brother.

Fred não parou por aí. O médico continuou a opinar e avaliou o episódio como uma ação racista: “Não somos nós que vemos racismo em tudo, vocês que literalmente fingem não nos ver ou fingem não ver o racismo podre de vocês!".

Na cena, o cantor cumprimenta Matteus, e em seguida, Davi que estava ao lado do brother, estende o braço, esperando ser cumprimentado. No entanto, Paulo Ricardo pula o motorista de aplicativo e segue abraçando todos os outros participantes. Aparentemente, Davi ficou desconfortável com a situação, mas continuou sorrindo.

Na web, internautas estão detonando Paulo Ricardo. “Preconceito ao vivo ou estou enganado?”, disparou um seguidor. “O que o Davi passa ali dentro é a realidade daqui de fora, mas vocês não estão pra essa conversa”, escreveu uma fã.



