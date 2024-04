BBB 24: Giovanna detona Beatriz depois de toda casa ir para o Tá Com Nada

Giovanna se mostrou irritada após toda casa ir para o Tá Com Nada, na tarde desta quinta-feira (04), por causa de Beatriz. A vendedora desobedeceu uma ordem do programa e recebeu punição gravíssima que atingiu todos os brothers.

Na academia, Giovanna, Lucas Henrique e MC Bin Laden conversaram sobre a situação.

Ao ver Matteus abraçando Bia, Lucas especula: "Passando a mão na cabeça dela". "Sinceramente, sabe... Aí, depois a gente tá errado, a gente pontua as coisas e: 'Ai, não tem outro discurso, né, não fala outra coisa?!'”

A nutricionista então se mostra impaciente e indignada com as atitudes recorrentes de Beatriz:"Faz tudo o que não pode o tempo inteiro, não adianta falar nada. Volta e faz de novo. Gente, não é possível que ela é assim dentro da casa dela, não", desabafa Giovanna.

Em seguida, Bin Laden acrescenta: "Mano, ela não tem respeito por ninguém". E Giovanna concorda: "Não, ninguém. Não tem senso de comunidade nenhum, ela não tá entendendo que essas coisas prejudicam os outros, não". Por fim, o funkeiro conclui: "Ela pôs sozinha a casa inteira no Tá Com Nada, praticamente”.

Beatriz já tinha sido avisada sobre não poder usar casca de frutas para produção de roupas, mas desobedeceu a ordem. A vendedora produziu um biquíni com cascas de banana e se vestiu com ele. Pouco tempo depois, foi chamada atenção pelo Big Boss. “Atenção, dona Beatriz. A senhora foi avisada sobre o risco de fazer roupas com cascas de frutas e deixá-los em contato com a pele. A senhora vai receber uma punição gravíssima, menos 500 estalecas".



