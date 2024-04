Andressa Urach faz convite ousado a Deborah Secco após separação

A influenciadora Andressa Urach voltou a fazer convite ousado à Deborah Secco, nesta quinta-feira (4). Isso porque, a assessoria de imprensa da atriz confirmou que o casamento com Hugo Moura chegou ao fim.

Após o término de Deborah ser um dos assuntos mais comentados da internet, a artista surgiu nas redes sociais causando um alvoroço ao afirmar que estava com vontade de beijar na boca. "“Hoje, sei lá, acordei com uma vontade de beijar na boca. Alguém mais?”, tweetou a atriz.

No entanto, Andressa Urach que já havia demonstrado interesse e chegou a sugerir uma troca de casais, repostou a declaração da artista e avisou: “Daqui algumas semanas vou estar no Rio”, escreveu a modelo em seu perfil no Instagram.

Vale ressaltar que, após vir à tona a informação do suposto término com Hugo Moura, a equipe de Deborah Secco emitiu uma nota confirmando. "Sim, estão separados há alguns meses. Mas, estão fazendo isso de forma discreta, em respeito ao Hugo, que não é uma pessoa pública e por preocupação com a filha", iniciou.

Apesar de terem terminado, a assessoria da atriz também esclareceu que o ex-casal continua próximo, mas não quer falar sobre o assunto. "Os dois seguem amigos e trabalhando juntos. E não gostariam de falar mais sobre esse assunto", finalizou.



