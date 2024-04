Poze discute com homem em aeroporto após ele olhar para Vivi Noronha

MC Poze do Rodo foi flagrado discutindo com um homem dentro de um aeroporto, na Europa, nesta quinta-feira (04). O funkeiro estava brincando com Vivi Noronha, quando percebe o olhar do rapaz em direção a namorada e começa a discutir.

Poze chega a ir atrás do homem para tirar satisfação e pergunta: ‘Isso aqui é teu, isso aqui?”. O rapaz parece não entender o que o MC está falando e então, o artista dá as costas e debocha.

Nas redes sociais, internautas criticaram a atitude do cantor: “Eu ia fingir que nem conheço, que pavor”. Cara velho cheio de filho e fica se portando igual moleque em todos os sentidos. Uma hora vai achar alguém pra dar um corretivo nele e vai passar vergonha em rede nacional”. “Eu não teria paciência pra ficar com um homem desse”.

Mas, parece que a paciência de Poze estava realmente curta e ele respondeu alguns fãs: Vc tem que rezar pra alguém te querer , depois vc pensa em “escolher“. “Esse sou eu. Ligo pra nada nem pra ninguém”. “Ae vou chorar por isso. Toma no c* grt”.

Vivi Noronha e Poze do Rodo reataram o relacionamento no mês passado, após serem flagrados caminhando de mãos dadas, em Lisboa. O cantor e a influenciadora decidiram fazer o anúncio através das redes sociais.



????FAMOSOS: MC Poze do Rodo discute com gringo em aeroporto na Europa após brincar com a namorada Vivi Noronha. pic.twitter.com/XEBzhPsNud — CHOQUEI (@choquei) April 4, 2024