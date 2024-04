BBB 24: MC Bin Laden ganha surpresa de Rodriguinho e Pitel

MC Bin Laden mal deixou o confinamento e já se reencontrou com seus aliados do "BBB 24". Durante a madrugada desta sexta-feira (5), o funkeiro foi surpreendido com a visita de Giovanna Pitel e Rodriguinho, no hotel.

Ao rever os amigos, ele disparou: "Não acredito". Logo após abraçar o pagodeiro, o MC Bin Laden vai ao encontro de Pitel e dá um abraço forte aliada: "Meu Deus do céu, como eu amo vocês", declara o recém eliminado. "Primeiro, está me devendo uma tatuagem com 'P'", relembra a ex-sister. Bin, então, garante que fará.

Apesar do carinho e da aliança feita com os participantes do quarto Gnomos, o ex-BBB MC Bin Laden revelou que tinha o sonho de jogar com o grupo 'Fadas'. "Pra ser bem sincero, o jogo é muito louco porque você separa as pessoas. E uma vez eu até falei, acho que foi com o Rodriguinho que eu tinha muita vontade de jogar com os Fadas", iniciou o ex-brother.

Thaís Fersoza e Ed Gama ficaram surpresos com a revelação e brincaram: "Bomba". O funkeiro, por sua vez, explica: "Eu tinha falado isso para o Rodriguinho uma vez, lá trás, porque eu tinha tido uma troca muito dá hora com a Anne no começo e depois eu tive uma troca bem no começo com a Alane. A história da Bia, é uma historia sensacional, de admirar a história assim e foram situações que foram me marcando", disparou.

A semana turbo segue dando o que falar. A terceira "vítima" foi o MC Bin Laden, eliminado nesta quinta-feira (4/4) com 80,34% dos votos. O paulista perdeu a disputa em um paredão com Davi (19,66%), favorito da edição.