Ex-funcionário de Fábio Jr solta "podres" da família do cantor

Alex Aparecido Bueno, ex-funcionário de Fábio Jr, está movendo um processo trabalhista contra o cantor. Na ação, ele relata uma série de acúmulos de funções, incluindo um caso de polícia envolvendo Fiuk, além de pedir mais de meio milhão de reais de indenização.

Segundo informações do jornalista Daniel Nascimento, Alex relatou que apesar de ser contratado para ser motorista exclusivo de Fábio, ele já precisou ir até uma delegacia para ajudar Filipe. "Até em briga de família tive que participar". Entretanto, não há mais detalhes sobre o que motivou a ida de Fiuk à unidade policial.

Alex Bueno também relata que inicialmente foi contratado como prestador de serviço, pela empresa Eva Kar Transporte Executivo. A contratação aconteceu no dia primeiro de fevereiro de 2003. A denúncia contém uma carta do ex-motorista escrita a próprio punho.

Entretanto, um tempo depois, o autor do processo alega que se tornou funcionário exclusivo da Ayrosa Galvão Promotora, quando passou a exercer a função de motorista do artista, até fevereiro de 2022. De acordo com Bueno, durante o período em que trabalhou com o cantor, precisou ficar disponível em qualquer horário, para fazer viagens e compromissos pessoais de Fábio Jr.

No processo, o ex-motorista de Fábio Jr pede mais de R$ 650 mil de indenização, levando em consideração as verbas trabalhistas, rescisórias e danos morais. Segundo o autor, os danos trabalhistas foram pedidos com base nos dezenove anos de prestação de serviço.