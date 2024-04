Bruna Biancardi compra mansão luxuosa em São Paulo

Ex-noiva de Neymar Jr, Bruna Biancardi, comprou uma mansão luxuosa e milionária, em São Paulo. O imóvel está localizado em um condomínio de luxo na Granja Viana, bairro nobre localizado na Zona Oeste. A mãe da filha do jogador, Mavie, de 6 meses, surgiu ao lado do corretor responsável pela venda.

Na imagem, o rapaz agradece nas redes sociais a confiança da influenciadora na compra. A mansão neste condomínio está avaliada entre R$ 4,2 milhões a R$ 11, 9 milhões, de acordo com os anúncios publicados pela imobiliária que atendeu Biancardi.

Segundo o jornal Extra, os corretores e Bruna Biancardi negociaram a nova casa de forma sigilosa e com um contrato de confiabilidade para que o valor não fosse divulgado e nem as fotos da nova casa da influenciadora.

Vale ressaltar que, desde o fim do relacionamento com Neymar Jr, Bruna Biancardi e Mavie estão morando em São Paulo na casa dos pais. Lá, a jovem influenciadora montou um quarto para a pequena. No entanto, em breve ela dela se mudar.

Neymar e Bruna surgem juntos

Voltaram? Na noite desta quinta-feira (4), Neymar Jr publicou um vídeo com Bruna Biancardi, em seu perfil do Instagram. No story, o jogador da seleção brasileira demonstra está em harmonia com a ex-noiva, enquanto faz um pedido inusitado.

O jogador chamou atenção de internautas ao pedir para Bruna Biancardi, mãe da sua segunda filha, a Mavie, que voltasse a segui-lo nas redes sociais. "Ô, dá pra tu voltar a me seguir aí, por gentileza?”, disse Neymar, que logo recebeu a sugestão da influenciadora de criar uma enquete para saber a opinião dos seguidores.