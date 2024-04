Esposa de Lucas Buda consegue divórcio, mas terá que dividir os bens; Entenda

Não voltou atrás! Camila Moura está oficialmente separada de Lucas Buda, participante do “BBB 24”. Nesta sexta-feira (5/4), o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu parecer favorável ao pedido de divórcio litigioso feito pela influenciadora.

O pedido foi feito à Justiça do Rio no dia vinte e oito de março, através da advogada de Camila, Adélia Soares. A separação contará com partilha de bens entre Moura e Buda, segundo informações do jornalista Leo Dias.

De acordo com a decisão, todo o patrimônio conquistado durante o tempo que o casal permaneceu junto, deverá ser entendido como das duas partes. Logo, não importa quem tenha efetivamente “conquistado”, tudo é visto como fruto da união.

Apesar disso, como Camila já se antecipou em relação ao divórcio, todo patrimônio que ela e Lucas Buda, conquistarem a partir de agora, não será mais incluído na partilha de bens do casal, de acordo com a legislação.

A decisão da separação veio após Lucas se aproximar de Giovanna Pitel, no reality, e deixar Camila exposta. O brother chegou a flertar com a assistente social e por conta disso, Moura revela ter sido chamada de corna. "Quando eu fui na rua, ao mercado, me chamaram de corna. Naquele momento, eu falei: 'Não dá, não vou ficar me expondo, lutando pelo cara'. Ele não consegue fazer o mínimo por mim, que é não me expor, porque foi o que eu pedi”.