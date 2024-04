Festa com Bruna Marquezine termina em pancadaria e preocupa fãs

Um evento da marca Carolina Herrera, que contava com Bruna Marquezine como embaixadora, terminou com pancadaria, na noite da última quinta-feira (04). O encontro aconteceu em um bairro nobre de São Paulo e reuniu outros nomes de peso do mundo da fama.

Parece que o nível foi realmente baixo, segundo o jornalista Leo Dias. A confusão foi tão grande que deixou muita destruição após uma briga entre modelos. Um dos envolvidos na agressão ainda tentou diminuir o prejuízo e ofereceu ajuda através de pix.

A confusão não parou por aí. Parece que um casal que foi responsabilizado pelos danos no local do evento, foi expulso da festa por seguranças da casa. Inclusive, o banheiro teve vidros, espelhos, portas e até vaso sanitário destruídos.



Até mesmo na parte externa do evento, os ânimos estavam bastante alterados. Um homem embriagado teria alegado que foi trancado no banheiro masculino por uma modelo. Mas ao ser confrontado sobre a motivação do desentendimento, o rapaz não teve argumentos. Quanta confusão!

Enquanto Marquezine, Sasha e João Figueiredo tentavam deixar o local, o homem alcoolizado tentou voltar para o evento e ofereceu suborno via pix. A festa acabou já na madrugada com saldo de famosos bêbados causando confusão na portaria e dando trabalho para os seguranças.