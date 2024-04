Alexandre Corrêa assume vício em drogas

Após Alexandre Correa acusar Ana Hickmann de abusar do álcool, uma revelação polêmica sobre o empresário veio à tona. O ex-marido da apresentadora confirmou, nesta sexta-feira (05), que precisou ser internado por conta do vício em cocaína.

Segundo divulgado pela revista Quem, Correa já foi internado duas vezes em razão da dependência química. Apesar do advogado do empresário, Enio Martins Murad, ter negado as informações, o próprio Alexandre confirmou durante uma live do jornalista Ricardo Feltrin.

O ex-marido de Ana Hickmann revelou: "No ano de 2018, eu estava dando uma exagerada no consumo de álcool, então eu fiz a opção, por recomendação do meu psiquiatra, Dr. Marcelo Ribeiro. Foi um retiro de 14 dias, fiz um profundo detox, e foi tão bem-sucedido que nunca mais voltei a fazer ingestão de álcool. De junho de 2018 até hoje eu permaneço abstêmio de qualquer outra substância tomada de livre e espontânea vontade".

A primeira internação do empresário teria acontecido em 2012, quando ficou internado em uma clínica na Granja Julieta, em São Paulo. Na época, o advogado de Correa teria liberado Alexandre contra a vontade da família. Já em junho de 2018, o ex-marido da apresentadora foi novamente internado. Dessa vez, ficou em um spa médico em Curitiba, no Paraná.

No áudio enviado por Alexandre a Feltrin, Correa deu detalhes sobre a dependência do álcool. "Ele abusava de mim e eu dele. Então eu tomei essa decisão por minha livre e espontânea vontade, com apoio do meu psiquiatra, Dr. Marcelo Ribeiro, que foi em junho de 2018".