BBB 24: Enquetes já apontam próximo eliminado

O 18° paredão do "BBB 24" está formado e as enquetes já apontam o eliminado deste domingo (7). Com o reality no "modo turbo", nesta sexta-feira (5), Alane, Davi e Giovanna foram os indicados pela casa para a formação da nova berlinda.

Apesar das enquetes não interferirem no resultado oficial do paredão, mostra a o desejo de boa parte dos internautas de quem deve deixar o programa nesta semana. Vale ressaltar que ao contrário do último paredão que eliminou MC Bin Laden, desta vez, três brothers disputam a preferência do público para deixar a casa.

Em pelo menos quatro enquetes analisadas por está coluna, mostra que Giovanna Lima poderá deixar o "BBB 24" com mais de 80% dos votos. Em segundo lugar, Alane Dias e por último Davi Brito. Apesar das parciais indicarem a eliminação da nutricionista, os votos apenas são validos no site do Gshow.

Formação do paredão

Na última quinta-feira (4), após a eliminação do MC Bin Laden, uma nova prova do líder foi realizada e mais uma vez Lucas Buda venceu. Na sexta, aconteceu a última prova do anjo e Matteus ganhou a imunidade.

Em seguida, por conta da dinâmica da semana, Lucas Buda indicou estrategicamente sua aliada Giovanna Lima para a berlinda. Depois, os brothers votaram no confessionário quem queriam salvar e os menos votados foram direto para o paredão; Davi e Alane.