Diretor de A Fazenda joga indireta a Boninho após votação do BBB 24

Na noite desta sexta-feira (5), após a formação do 18° paredão no "BBB 24", o diretor de "A Fazenda", Rodrigo Carelli causou um alvoroço nas redes sociais depois de deixar um comentário no X, antigo Twitter, enigmático.

Acontece que a dinâmica de votação foi diferente das que normalmente acontecem no Big Brother Brasil. Os brothers, desta vez, votaram pra salvar e o menos votado iria direto ao paredão. Assim que o programa acabou, Rodrigo Carelli não perdeu tempo e jogou uma indireta.

"Resta um? Jura?", escreveu ele remetendo a votação que acontece em toda edição de A Fazenda onde os fazendeiros salvam seus aliados e a última pessoa que não for escolhida, está automaticamente indicada na roça.

É claro que, os internautas não perderam tempo e compararam os reality shows das emissoras "rivais". "Carelli, bem atento assistindo pra chegar em setembro só no copia e cola", disparou um fã. "BBB virou uma piada com esse desespero todo do Boninho de deixar as fadas na final, até o Carelli debochando", comentou outra seguidora.

Vale lembrar que na última quinta-feira (4), após a eliminação do MC Bin Laden, uma nova prova do líder foi realizada e mais uma vez Lucas Buda venceu. Na sexta, aconteceu a última prova do anjo e Matteus ganhou a imunidade.

Em seguida, por conta da dinâmica da semana, Lucas Buda indicou estrategicamente sua aliada Giovanna Lima para a berlinda. Depois, os brothers votaram no confessionário quem queriam salvar e os menos votados foram direto para o paredão; Davi e Alane.