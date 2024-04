Fiuk e Deolane Bezerra vivem affair às escondidas

Quem vê Deolane Bezerra e Fiuk flertando e fazendo gracinhas juntos, além das constantes provocações entre os dois, nem imagina que, na verdade, eles vêm vivendo um affair às escondidas. Sim, queridos leitores, a coluna Mariana Morais descobriu com exclusividade que entre os amigos em comum o rolo dos dois já não é mais um segredo.

Inclusive, dizem as línguas de trapo que Deolane estaria se apaixonando pelo filho de Fábio Jr. Enquanto isso, para o ex-BBB aparentemente não há muita pretenção de engatar um romance com a loira. Bom, ao menos por agora.

Segundo fontes da coluna, como não passa de um “lance”, os dois não pretendem assumir publicamente a relação e devem continuar escondendo o jogo por trás dos holofotes. Mas o fato é que, ambos estão, sim, se envolvendo e trocando muitos beijos por aí.

Contudo, no momento, Fiuk está bastante focado no lançamento de seu novo álbum. O cantor promove, na próxima segunda-feira (08/04), um evento de lançamento de seu mais novo projeto na música.

Fiuk e Deolane trocam provocações

Na noite desta sexta-feira (5), o influenciador Carlinhos Maia compartilhou em seu perfil no Instagram os dois fazendo provocações e insinuações, mas sem se beijar. No vídeo, Deolane aparece afirmando olho a olho que não quer ficar com ele. O cantor, por sua vez, rebate: "Fala de novo sem pegar na minha cara, ela não tem coragem". A advogada, no entanto, deixa entender que os dois já se beijaram: "Não, porque se não você vai beijar na minha boca, boca de mel, língua de veludo", disparou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)