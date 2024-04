BBB 24: Beatriz coloca garras de fora e lamenta ter incentivado casal

Beatriz se mostrou insatisfeita, nesta segunda-feira (08), com a formação do casal Isabelle e Matteus e foi duramente criticada nas redes sociais. Isso porque a sister acredita que pode ser eliminada porque os telespectadores preferem assistir um novo romance no reality.

Em conversa com Matteus, Bia começa a falar, um pouco agitada: “Poxa, a gente [ela e Alane] ajudou uma coisa que tipo assim, vai dar certo, porque a gente acredita que isso aí tem um poder muito grande, levar vocês pra final como casal”.

Matteus observa Beatriz e parece não acreditar no que está ouvindo, a vendedora então prossegue: “Aí, a Alane ficou assim, como a gente é burra. Brigou, por causa disso, e ainda ajudou o casal a se formar perto da final”. E em seguida, continua: “tirou o nosso lugar porque a gente pensou, se eu e Alane, vai com o Matteus e com a Isabelle [para o paredão], a gente sai. Porque o Brasil quer ver vocês se beijarem, e vai deixar por causa do beijo na casa”, concluiu.

Ainda durante a conversa, o brother interrompe Bia e fala: “Sinceramente, eu não vejo sentido”. Nas redes sociais, internautas ficaram indignados com as falas da vendedora: “Beatriz confirmando que o que achávamos ser espontaneidade, na verdade é inconveniência e VT. Máscara caiu, chata, forçada”. “Essa mulher é ridícula, ela falando q o povo incomoda com a felicidade dela e aí a bonita incomodada com a felicidade alheia”.

A cunhã e o produtor agrícola se beijaram no quarto 'Fadas', no domingo (7), após o almoço do anjo. Contudo, eles tiveram momentos de afeto durante a festa do último sábado (6), incentivados por Davi, Beatriz e Alane.

