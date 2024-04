Rodrigo Godoy surpreende e vem a público se desculpar com Preta Gil

Finalmente Rodrigo Godoy se pronunciou sobre o término com Preta Gil. Nesta segunda-feira (08), o ator decidiu falar pela primeira vez sobre o acontecido e reconheceu que errou. Godoy pediu até mesmo desculpas publicamente.

No vídeo, publicado em sua rede social, o ex-marido de Preta abriu o coração e revelou que recebeu muitos ataques na internet durante esse tempo. No pronunciamento, ele se mostra arrependido de suas atitudes: “Infelizmente o tempo não anda para trás para que eu consiga viver um momento já vivido e viver de uma forma diferente, de uma forma que eu acredito hoje como deveria ser, como deveria ter sido. Uma forma mais honesta, mais justa”.



No pedido de desculpas, Rodrigo agradece a cantora: “Eu sou muito grata à Preta por todos esses anos de relacionamento, por tudo que nós vivemos, somamos e dividimos emocionalmente. Eu não estou aqui para falar quem eu sou, quem eu fui durante toda a minha trajetória de vida”.

O influenciador também relata que os amigos próximos acompanhavam de perto o quanto ele se dedicava por Preta Gil, enquanto estavam juntos: “Os nossos amigos da intimidade, que viveram no nosso íntimo, eles sabem quem eu sou, eles sabem o quanto que eu vivi com ela, para ela, quanto que eu me dediquei, porém o final do meu relacionamento tem me rendido os piores julgamentos da minha vida, que eu nunca imaginei que eu pudesse passar por isso”.

Entretanto, uma amiga de Preta deixou um comentário para lá de afrontoso no vídeo do rapaz. Jude disse: “não precisa vir se justificar da sua falta de cautela com sua ex mulher que teve câncer! kkkkkkkkk balela demais esse papo de: o que eu fiz lá atrás não pode ser mudado! você poderia ter continuado a seguir tua vida sem essa explicação que falou falou e não disse nada.. tem que lembrar que quem expôs tua mulher foi você, o julgamento da internet foi consequência do teu feito!”



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodrigo Godoy (@rodrigogodoy_)