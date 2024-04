BBB 24: Racharam? Davi e Beatriz se desentendem após dinâmica do Sincerão

A madrugada desta terça-feira (9) foi intensa no ‘BBB 24’, após a dinâmica do ‘Sincerão. Durante o programa, ao vivo, Tadeu Schmidt pediu para que os brothers destacassem as qualidades e os defeitos de pessoas diferentes. No entanto, Davi Brito escolheu Beatriz como egoísta e os dois renderam discussão durante toda a madrugada.

Ao escolher o adjetivo ‘egoista’, o baiano justificou a até então aliada de jogo, que todas as vezes em que ela está no paredão, se descontrola na comida e pensa muito em si mesma. Entretanto, a camelô ficou revoltada com a placa recebida. E mesmo após o fim do programa, ao vivo, os dois continuaram discutindo.

O motorista até tentou amenizar o clima brincando com a sister, contudo ela voltou no assunto e ele citou a ocasião em que ela levou a casa para o ‘Tá com Nada’, após ser chamada a atenção pelo apresentador. Beatriz, por sua vez, debochou e desfilou com um cacho de bananas na cabeça.

Em seguida, os dois tentaram conversar novamente e Davi explicou que está jogando. "Bia, pode ter te machucado, mas é o jogo!", responde Davi.

Já a vendedora rebate afirmando que o brother está desesperado. "Desespero de querer mostrar para o Brasil que 'eu estou me posicionando'. Não precisa. Como eu falei, Isabelle foi de menos, você foi de mais. Não precisa de desespero, fale o que é plausível", diz a sister, citando conselho que deu para a manauara - que levou uma bronca de Tadeu Schmidt no Sincerão.

Apesar de muitas tentativas de reconciliação, Beatriz não cedeu e os dois foram dormir brigados. A vendedora chegou a desabafar com Alane que gosta de Davi, mas não tinha necessidade do brother chamar ela de egoísta. "Eu gosto muito dele, eu não esperava essa atitude palhaça dele, ridícula. Isso que dá gostar das pessoas. Espera aí, porque é um jogo eu tenho que falar mal coisa de você pra te machucar?", finalizou.