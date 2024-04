Glória Pires é processada por ex-funcionária que pede R$ 696 mil

Ex-funcionária da atriz Glória Pires entrou na Justiça pedindo mais de R$ 600 mil de indenização após sofrer um acidente de trabalho. Foram cerca de sete anos trabalhando como cozinheira da artista até ser dispensada, em dezembro de 2021.

Segundo informações do colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, Denise de Oliveira está pedindo exatamente R$ 696.531,42 de indenização. A ex-funcionária informa que foi contratada em setembro de 2014 para trabalhar como cozinheira com uma remuneração mensal de R$ 5.780.

A cozinha alega no processo que trabalhava mais de 12 horas por dia, de segunda a quinta-feira de 9h até às 22h30. Ela servia desde o café da manhã, almoço até a janta. Exceto nas sextas-feiras, quando fazia a jornada das 9h até às 17h, dia em que encerrava suas atividades e deixava o local de trabalho.

Além disso, Denise de Oliveira também afirma que tinha apenas 30 minutos para seu intervalo de almoço e descanso. E conta que quando sofreu um acidente de trabalho no dia 7 de setembro de 2020, ao abrir o congelador. Uma das gavetas caiu sobre seu braço esquerdo. Com o impacto, sofreu uma fratura no punho, o que instantaneamente ocasionou um inchaço.

A cozinheira chegou a ser socorrida pelo motorista da família Pires, e deu entrada no pronto-socorro do Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. No entanto, após passar pela avaliação médica foi afastada para o INSS onde permaneceu até setembro de 2021. Mas ao retornar aos trabalhos em dezembro daquele ano, Denise foi dispensada sem justa causa e informada que não precisava cumprir aviso prévio, pois tudo seria pago em sua rescisão contratual.

Glória Pires oferece R$ 35 mil

Neste ano, em fevereiro, a defesa de Glória Pires ofereceu uma conciliação R$ 35 mil, valor esse que foi recusado pela ex-cozinheira que optou por seguir com o processo. Procurada a assessoria de imprensa de Glória Pires, não se manifestou sobre o processo.