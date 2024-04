BBB 24: Ana Maria Braga é acusada de gordofobia com Buda

A apresentadora Ana Maria Braga está sendo detonada nas redes sociais e acusada de ser gordofobica, após fazer uma comentário sobre o participante do "BBB 24", Lucas Buda. Durante a manhã desta terça-feira (9), em uma entrevista com Ana Clara e o ator Silvero Pereira.

Na ocasião, Ana Maria conversava sobre a solidão de Lucas Buda nesta reta final do reality show sem seus aliados. No entanto, ela disparou um comentário que está sendo muito criticado pelos internautas. "A gente fica com uma vontade de dar colo pra esse menino gordo, né?", disparou.

Na web, os seguidores detonaram a fala da apresentadora. "Não pode chamar a pessoa assim, sem nenhuma intimidade ou vinculação de amizade. Só porque é apresentadora pode chamar uma pessoa assim?", escreveu uma pessoa.

Outra internauta criticou a postura e relembrou a entrevista com Fernanda Bande, na semana passada. "Ela quer falar de todos, mas não quer que ninguém fale dela. Fernanda foi a única que botou ela no lugar dela", afirmou.

Apesar da repercussão negativa, até o momento a apresentadora Ana Maria Braga não se pronunciou sobre a fala. Vale ressaltar que Lucas Buda está no paredão e está vencendo as enquetes para deixar o BBB, nesta terça-feira (9). Ele saindo, amanhã estará sendo entrevistado pela comunicadora.

Na manhã desta terça, 9, a apresentadora do Mais Você, Ana Maria Braga, chocou os telespectadores ao se referir a Lucas Buda, do BBB24, como 'menino gordo', quando conversava com a ex-BBB Ana Clara e o ator Silvero Pereira sobre a solidão do participante na reta final do reality. pic.twitter.com/cfQ4bUdOHE — Portal Roma News (@RomaNewsOficial) April 9, 2024