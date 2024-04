BBB 24: Beatriz se irrita e diz que não quer mais amizade de Davi

Após nova discussão entre Beatriz Reis e Davi Brito, nesta terça-feira (09), a sister decidiu desabafar com Isabelle sobre o desentendimento com o baiano. No início da tarde, Davi e a vendedora ficaram exaltados e, aos gritos, ofenderam um ao outro.

Durante a conversa com Isabelle no quarto Fada, Bia pontuou: “Eu vi o desespero nessa reta final. Claro, é o jogo dele. Eu gosto muito dele, mas o que ele falou pra mim só ia mostrando mais o desespero dele. E eu não sou obrigada a aceitar. Se eu falar que você é feia, mesmo que eu goste de você, eu não posso dizer assim: 'se você está achando ruim que eu falei que você é feia, é porque você não sabe separar. Falei que você é feia no jogo'".

A vendedora reforçou sobre o desespero de Davi pelo prêmio: “Eu vi desespero. Vi uma pessoa desesperada querendo muito o prêmio, como todo mundo quer, só que passando do ponto no jogo”. Em seguida, falou que não quer mais a amizade do baiano: “E assim, Isabelle, de verdade, eu gosto muito dele, mas se ele vai levar pro lado jogador, eu também sou jogadora. Eu não quero mais a amizade dele".

Tudo começou quando o baiano chamou Bia para uma DR, após o desentendimento durante o sincerão de segunda (08), e ela recusou conversar com o brother. "Não, Davi, desculpa! Você veio aqui pra me dar lição de moral". Brito respondeu: "Você é tão egoísta que só quer falar. Eu parei pra te escutar agora ali, eu fiquei calado. Você é tão egoísta que só quer falar. Só pensa em você".

Em outro momento da briga, Beatriz alfinetou: “E o meu jeito incomoda mesmo, Brasil, eu sei". Davi rebate: "Já vai vir botar a alegria dela daqui a pouco. Como sempre, a alegria dela em jogo, é o assunto do jogo inteiro dela. É esse aí. Vai procurar o que fazer, Bia, vai. Vai crescer. Criança".

