BBB 24: Enquetes apontam eliminação certa de participante

Mais um paredão formado no "BBB 24" e as enquetes já apontam quem deve deixar a competição! Após a eliminação do último integrante do grupo Gnomos, o Lucas Buda, restaram apenas cinco pessoas no jogo: Davi, Matteus, Beatriz, Alane e Isabelle. E mais uma berlinda foi formada depois do Alegrete vencer a prova do líder.

Isabelle foi direto ao paredão depois de ser indicada por Matteus. Em seguida, os brothers fizeram votação aberta. Davi e Beatriz receberam dois votos e o líder desempatou, escolhendo o baiano para o paredão. Com direito à contragolpe, o emparedado escolheu a camelô.

Faltando seis dias para a grande final do "BBB 24", esse é o penúltimo paredão para abrir a votação de quem deve ser o grande campeão desta edição. Apesar das enquetes em portais de notícias não valerão como votos oficiais, eles apontam quem deve deixar o reality nesta quinta-feira (11).

Em pelo menos cinco enquetes, Beatriz Reis está ganhando as votações para deixar o Big Brother Brasil com mais de 50% dos votos. No entanto, Davi, com quem brigou nos últimos dias, está em segundo lugar. Isabelle, por sua vez, quase não está sendo votada neste paredão.

Vale lembrar que os votos oficiais acontecem no portal Gshow. Todos os outros sites são apenas para que os internautas e fãs de BBB possam ter noção de quem o público em geral gostaria que saísse do reality show.