Iza revela que está grávida do seu primeiro filho

A cantora Iza, de 33 anos, confirmou nesta quarta-feira (10), que está grávida. A compositora e o jogador de futebol Yuri Lima estão à espera do primeiro filho. A gestação, que já completou três meses, é uma das maiores realizações da artista.

Em entrevista ao jornalista Leo Dias, Iza revelou que está muito feliz e realizada com a nova fase da vida, já que sempre sonhou em ser mãe. "Estou em êxtase. Sempre tive o sonho de ser mãe. É uma coisa que faz parte da minha vida, não sei muito bem o porquê, mas me acho extremamente maternal com a minha equipe, minha família, meus amigos".

Para revelar a notícia a Yuri, a cantora contou que preferiu fazer a revelação a sós, longe dos holofotes. “Ele abriu a janela do hotel em que estávamos e começou a gritar de alegria. Não consegui filmar, porque estávamos sozinhos, mas, ao mesmo tempo, fico feliz por ter sido num momento só nosso. Choramos demais”.

O jogador do time Mirassol e a artista começaram o relacionamento em janeiro do ano passado. Durante uma entrevista, há alguns meses atrás, Iza compartilhou um pouco sobre a intimidade do casal. Eles moram distantes um do outro. A compositora vive no Rio de Janeiro, enquanto Yuri mora no interior de São Paulo.

Vale lembrar que Iza cancelou recentemente uma participação no Big Brother Brasil 24, em razão de supostos problemas de saúde. Na época, a cantora seguiu orientações médicas e precisou ficar de repouso absoluto.