Família de ex-Ídolo morto na França consegue translado do corpo e revela causa da morte

Fim do mistério! Foi revelado o motivo da morte de Danilo Passos, ex-participante do programa ‘Ídolos’ da Record TV. O homem, de 40 anos, foi encontrado morto em Nice, na França, no último dia 30 de março. Segundo a família, o corpo deve chegar no Brasil na próxima terça-feira (16).

Os familiares de Danilo Queixada, como também é conhecido, revelaram ao jornalista Marcos Bulques que o resultado da autópsia feito pelo hospital mostrou que a causa da morte do cantor foi infarto“. A irmã dele, Tatiane, confirmou que o enterro do jovem vai acontecer no Cemitério Municipal de Taubaté, assim que o corpo chegar no país. “Acredito que vamos fazer o velório na terça (16) mesmo, e o sepultamento na quarta (17), mas isso se der certo de chegar o corpo pela manhã na terça”.

Na época, parentes tinham aberto uma vaquinha online com objetivo de arrecadar R$ 35 mil para custear o translado de Danilo. Queixada decidiu se mudar do Brasil para ter uma vida melhor, pois, apesar de ter tido uma participação marcante no programa da Record, o cantor não ficou famoso.

Em Nice ele trabalhava na área da construção civil e também fazia eventuais apresentações musicais. Vale lembrar que após o anúncio da morte, o vereador de Taubaté, Adriano Coletor Tigrão (Cidadania) e amigo de Danilo, fez um apelo nas redes sociais para que as pessoas ajudassem com doações financeiras.

Logo após o óbito do músico, quando a causa ainda era desconhecida, a irmã do cantor afirmou que havia um parente em Nice resolvendo o translado do corpo. “Tem um tio meu acompanhando o caso. Ainda não sabemos a causa da morte. Amanhã é feriado lá e o Instituto Médico Legal (IML) não funciona".