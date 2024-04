BBB 24: Lucas Buda se pronuncia pela primeira vez sobre Camila Moura

Lucas Buda se pronunciou na tarde desta quarta-feira (10), pela primeira vez, após ser eliminado do “BBB 24”. Através de um vídeo publicado na rede social, o ex-brother se desculpou pelos erros cometidos dentro do reality e falou também sobre a situação com sua ex-esposa, Camila Moura.

O capoeirista começou agradecendo pelas mensagens de apoio que tem recebido dos fãs e em seguida, se desculpou. "Quero pedir desculpas às pessoas que eu ofendi com as minhas atitudes lá dentro, erros acontecem”.

Na manhã desta quarta (10), o ex-participante foi surpreendido com a participação de Camila, durante o programa Mais Você. A influenciadora reclamou que não Buda não tinha tentado entrar em contato com ela ainda, desde que saiu do reality. Sobre isso, ele disse: “Desculpa, Camila. Também a gente ainda não conseguiu conversar porque realmente eu tô sem telefone".

Ainda no pronunciamento, Lucas mostrou que está interessado em resolver os problemas relacionados ao seu casamento. "Quero poder resolver nossa vida da melhor forma possível".

Por fim, o ex-brother explicou que tem muitas agendas do eliminado para cumprir: “Tô com a roupa que eu saí, né? A roupa que eu estou usando para fazer as ações aqui de compromisso são roupas que eu usava lá dentro da casa e hoje o dia tá muito cheio, muito corrido. Os próximos dias vão ser muito corridos mesmo".

