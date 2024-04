Glória Pires revela que sofreu golpe de funcionária

Após uma funcionária de Glória Pires mover uma ação contra a atriz e pedir uma indenização de mais de meio milhão de reais, o caso teve uma reviravolta. A doméstica alegou que sofreu um acidente de trabalho e precisava cumprir carga horária superior a estabelecida pela lei. Mas a defesa da artista rebateu e fez revelações comprometedoras sobre o caso.

De acordo com informações divulgadas pela jornalista Fábia Oliveira, Glória teria apresentado à Justiça provas de que só soube do acidente da colaboradora depois que recebeu o atestado médico. Logo que tomou ciência do caso, a atriz permitiu que a empregada ficasse em casa de repouso, recebendo o salário normalmente, até que tivesse acesso ao benefício do INSS.

A doméstica que pede uma indenização de R$696.531,42 teria demorado cerca de cinco meses para notificar o ocorrido a Glória. Portanto, apesar do benefício ter sido concedido em abril de 2020, a funcionária só compartilhou com a chefe sobre o ocorrido, em outubro do mesmo ano.

Por este motivo, segundo a colunista, Glória Pires afirmou que foi “enganada”. Logo após descobrir os bastidores da atitude da doméstica, a atriz encerrou o contrato até que o benefício fosse cessado, o que é permitido pela lei. Então, a demissão, aconteceu após o fim do benefício. A decisão de finalizar o vínculo empregatício foi motivada porque Pires não conseguia mais confiar na boa fé da funcionária.

Além disso, Glória afirma que não existe nenhum registro que comprove atendimento da doméstica em uma unidade de emergência hospitalar. Inclusive o tal motorista que teria levado a funcionária ao médico, negou que tenha feito esse serviço. Ele foi ouvido como testemunha no processo. Já no Comunicação de Acidente de Trabalho, consta que a funcionária recebeu atendimento no dia 07/02/2020, mas o curioso é que o atestado é datado em 27/02/2020.