Bruno e Marrone evitam contato durante show e fãs suspeitam de crise

Parece que o clima entre a dupla sertaneja Bruno e Marrone não está nada bom. Na última apresentação dos artistas, no espaço Hall, no Rio de Janeiro, os fãs notaram um clima estranho entre os músicos durante o show, já que eles mal trocaram interações.

De acordo com o jornalista Daniel Nascimento, Bruno e Marrone mal se falaram no evento e pareciam estar fazendo shows individuais. Isso porque enquanto um cantava de um lado do palco, o outro não expressava reação e permanecia distante, quase que em silêncio.

Isso foi suficiente para os fãs apontarem uma possível desavença entre a dupla. Ainda segundo Daniel, Bruno e Marrone não trocaram cumprimentos e também não aconteceu aquele tradicional abraço de agradecimento ao público.

Essa não seria a primeira vez que a dupla enfrenta desentendimentos. Em 2020, durante uma live de Jorge e Mateus, Bruno chegou a abandonar o palco após brigar com o parceiro. Além disso, o próprio Marrone já admitiu ter cogitado o fim da dupla sertaneja.

Vale lembrar que em 2022, vazou um áudio do empresário de Leonardo e Eduardo Costa dizendo que Bruno e Marrone se odiavam mas cantavam juntos. E aí, será que o fim da dupla realmente se aproxima?