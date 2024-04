Após receber unfollow de Poze, Gabily toma atitude polêmica

A cantora Gabily se pronunciou após os fãs perceberem que ela recebeu unfollow do seu ex affair, o MC Poze do Rodo. O funkeiro deixou de seguir a artista após reatar o relacionamento com a ex-companheira, Vivi Noronha, com quem tem três filhos.

Após a repercussão, Gabily disse: "Não sei porque tamanho espanto por conta disso. Não entendo o deboche também. É meramente saudável e entendível pra quem tem 'senso' uma pessoa que foi recém perdoada fazer por onde ser o melhor pra quem o perdoou! Eu bato palmas pela postura".

Em seguida, a cantora acrescentou: "Ao invés de vir debochar, deveriam focar na atitude e no motivo pelo qual foi feito, não se trata de mim nem das outras. Se trata da pessoa que está tentando melhorar e se endireitar na vida. E eu fico feliz por isso! Mas ninguém tá preparado pra essa conversa, vocês gostam de guerra".

Gabily também revelou que não foi pega de surpresa com o novo relacionamento do ex-affair. "Foi tudo conversado e tudo entendido muito antes de vir à tona pra vocês, o respeito e amizade permanecem, vocês estão criando rivalidade sozinhos".

Ah, lembra da música que Gabily escreveu em homenagem ao funkeiro? Pois bem, ela alterou a letra, também nesta sexta-feira (12). Agora a canção, “Vai Poze,” se chama: “Vai Baby”. A estrofe que ela cantava: "Não para não, vai, Poze. Vai PZ (apelido do MC), colocando em mim", agora foi substituída pela frase: "Não para não, vai, baby. Gostosin (sic), colocando em mim".



