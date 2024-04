Ludmilla é apresentada por Beyoncé em show no Coachella

Neste domingo (14), a cantora Ludmila, foi uma das principais atrações do palco principal do Coachella na Califórnia, Estados Unidos. No entanto, o público foi surpreendido após Beyoncé fazer o anuncio da apresentação dela por meio de um áudio.

O show foi um marco na carreira de Ludmilla como a primeira cantora negra, latino-americana e LGBTQIA+ a se apresentar no palco principal do festival.

Na web, Ludmilla compartilhou o vídeo do momento em que o áudio de Beyoncé é colocado. A publicação já possui mais de 350 mil curtidas e 25,7 mil comentários. E no X, antigo Twitter, o nome da cantora e “Ludchella” ficaram entre os assuntos mais comentados.

Alguns artistas comentaram a publicação e comemoraram junto com a cantora. "VOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!", escreveu Iza. "É muito gostoso te ver vencer", disparou Bianca, conhecida Boca Rosa. Ivete Sangalo também prestou homenagem: "Show da por**".

Já os fãs também relembraram algumas falas de Ludmilla no início da carreira. "Eu lembro de você fazendo a homenagem pra Beyonce no dvd Hello Mundo e dizendo: “Depois do dia de hoje eu tenho certeza que ela vai saber quem eu sou", comentou.