BBB 24: Tadeu Schmidt tem atitude nobre com Alane e web dispara

O nome do apresentador Tadeu Schmidt está entre os assuntos mais comentados na madrugada desta segunda-feira (15). Isso porque, o comunicador surpreendeu o público ao fazer um discurso para Alane Dias, após ela deixar a casa do "BBB 24" e se bater afirmando que era uma vergonha e que iria se esconder.



A cena repercutiu na web e internautas se preocuparam com a postura da ex-sister. No entanto, ao chegar no estúdio, Tadeu abraçou Alane e disparou: "Eu só não estou mais feliz em te receber porque você falou coisas que eu não quero ouvir jamais", iniciou.



Ela, por sua vez, respondeu: "Eu estou muito triste, Tadeu. Muita vergonha de mim". O apresentador então respondeu: "A tristeza é normal, mas vergonha, jamais. Seus dias foram lindos lá dentro, péssima você nunca será e sua mãe está morrendo de orgulho de você", afirmou Tadeu Schmidt.



Apesar da fala consoladora, Alane ainda mostrou preocupação com o que a sua mãe estava pensando dela. "Não diga que você vai se esconder , você vai aparecer como nunca, como já apareceu e apareceu lindamente. Então você não vai se esconder, você não é vergonha, você é orgulho e você tem tudo para viver uma coisa linda daqui pra frente", disparou o apresentador do BBB 24.



Na web, seguidores rasgaram elogios à postura que Tadeu Schmidt teve durante o, ao vivo. "Empatia genuína. Ela precisava desse abraço", escreveu uma fã. "Tadeu deu aula de cordialidade. Super atencioso", disparou outro internauta no X, antigo Twitter.