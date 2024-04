Edu Guedes revela detalhes de patrimônio milionário

Edu Guedes revelou que tem um patrimônio de quinhentos milhões de reais e deixou muita gente de boca aberta. Durante uma entrevista, na última quinta-feira (11), o empresário e atual namorado de Ana Hickmann deu detalhes sobre sua fortuna.

O empresário contou ao jornalista Leo Dias que possui seis empresas ao todo e mais de três mil funcionários. Apesar do tamanho dos colaboradores ser extenso, Edu explicou que quase metade deles são funcionários diretos.

Na entrevista, Guedes detalhou os investimentos: “Sou sócio: da Cervejaria da Madalena; da Estupendo, sorveteria foi quando a gente começou, minha mãe que cuida; da Boali, que é de alimentação saudável, deve ter por volta de 80 lojas; do mercado Fast 4 You que são aqueles mercados de condomínio, passam de 300 lojas; e da Flamy, com bolos práticos e gostosos pra você comer no dia a dia, tem hoje umas 20 franquias”.

Além disso, o namorado de Ana, ainda contou sobre a produtora que é dono, onde grava seu programa. O chef também especificou sobre a importância de preservar sua renda mensal de R$140 milhões brutos. “Eu tive que fazer isso por uma questão não tão boa. Como algumas coisas foram acontecendo e eu tenho algo a preservar, que é meu nome, minha marca, foi feita uma avaliação dessa marca e a marca foi avaliada em R$500 milhões”.

Por fim, Edu acrescentou sobre como faz a gestão da produtora onde grava seus próprios conteúdos: “Eu nunca fiz questão de falar ou de fazer, mas a gente tem a produtora que a gente faz filmes, faz o programa de televisão meu e lá eu atendo mais de 50 empresas que eu trabalho produzindo comercial, receita, o que a pessoa precisa“.







