Ratinho chama Edu Guedes de Talarico em rede nacional

O chefe de cozinha Edu Guedes, atual namorado de Ana Hickmann foi detonado pelo apresentador Ratinho. Em um dos programas recentes do comunicador, ele se referiu ao companheiro da apresentadora como "ladrão de mulher".

Tudo começou quando uma das convidadas do Ratinho participava de um dinâmica e ao responder o nome de Edu Guedes. O apresentador não pensou duas vezes e respondeu: "O ladrão de mulher, roubou uma mulher. Esse roubou a mulher daquele [Alexandre Correa], é talarico", disparou.

No entanto, o apresentador está sendo detonado pelos internautas nas redes sociais. Muitos estão comentando sobre ele desvalidar a luta de Ana Hickmann. "Que pena esse cidadão menosprezar o que ela passou com o ex-marido. Ele não está levando em conta a violência moral, patrimonial, física etc", escreveu uma fã.

Outro seguidor detonou Ratinho afirmando que ele é desnecessário. "Como esse cidadão é desnecessário", pontuou. "Roubou nada ele não deu valor, perdeu", comentou outra mulher saindo em defesa de Ana Hickmann.

Vale lembrar que na última semana, Ana Hickmann e Edu Guedes abriram detalhes sobre o relacionamento em um vídeo no Youtube. No conteúdo compartilhado com os fãs, os dois afirmam que saíram a primeira vez em dezembro do ano passado e que a apresentadora teve a iniciativa do primeiro beijo.