Ana Maria Braga revela golpe com seu nome e faz alerta

Na manhã desta segunda-feira (15), Ana Maria Braga iniciou um programa para falar sobre uma propaganda enganosa que estão fazendo nas redes sociais com a sua imagem. Nos anúncios, uma suposta empresa oferece um remédio que previne o câncer.

A apresentadora, que já venceu o câncer três vezes, alertou o público que estão vinculando a sua imagem com a venda de uma suposta vitamina que vai ajudar a prevenir o câncer. Ana Maria pediu para que os seus telespectadores não caiam nesse golpe.

O remédio promete um sistema imunológico 4x mais poderoso, ajuda o corpo a matar todas as células cancerígenas e elimina a inflamação e oxidação precursora do câncer. No entanto, o produto não tem nenhuma ligação com Ana Maria Braga e nem comprovação científica de que funciona.

Vale lembrar que, recentemente, a apresentadora concedeu uma entrevista ao Fantástico sobre HPV e a importância da vacina para prevenir infecções que levam ao câncer, Ana Maria Braga falou sobre a doença que teve 2001. Ela afirmou que não era vacinada, enfrentou um tumor no ânus ocasionado por infecção pelo vírus.

"Tinha uma chance mínima de sobrevivência", disse Ana, que precisou fazer quimioterapia. Ana Maria Braga fez campanha pela vacina, que é dada pelo SUS gratuitamente a crianças de 9 a 14 anos, de ambos os sexos.