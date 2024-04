Jaquelline defende Viih Tube em treta com Cariúcha: "pessoa má"

A manhã desta terça-feira (16) começou agitada. Após a influenciadora Viih Tube detonar Cariúcha por falar mal, ao vivo, no Fofocalizando do Eliezer. A campeã de A Fazenda Jaquelline saiu em defesa da criadora de conteúdo e rasgou o verbo contra a apresentadora.

"Meu pano está pronto pra você VIih. Na fazenda isso era uma pessoa má, cheia de preconceitos, ninguém muda do dia pra noite", escreveu a influenciadora Jaquelline nas redes sociais. Na época do reality show da Record, as duas jogaram separadas.

Acontece que toda a treta começou após Cariúcha afirmar que Eliezer só é conhecida pelo casamento com Viih Tube. "Esse Eliezer, agora eu vou falar, é um biscoiteiro! Ele já falou mal de mim, eu não vou com os córneos dele. E outra, ele só tá na mídia por causa da Viih Tube. Porque se não fosse a Viih Tube, ele tava esquecido, era só um ex-BBB. A verdade tem que ser dita. Toda semana ele tá causando na internet", detonou.

Horas depois, Viih Tube surgiu em seu perfil no Instagram defendendo o companheiro. "Vim aqui no outro quarto, porque eu sei que se eu falar para lá o Eli não vai deixar eu postar", começou. "Cariúcha, meu amor, se você se sentiu no direito de falar do meu marido, eu acho que não tem problema eu falar de você também, né?", continuou a influenciadora.

Por fim, a influenciadora alfinetou Cariúcha: "Muitas pessoas também só se lembram de você por causa da Jojo, você acredita? Então assim, às vezes tem coisas que a gente não precisa falar, porque sabe que pode magoar o outro. Mas, já que você tentou magoar ele, acho que não tem problema eu tentar te magoar, né?". Após detonar a ex-Fazenda, Viih Tube apagou o story.









