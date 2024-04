Viih Tube detona Cariúcha e sai em defesa de Eliezer

Na noite desta segunda-feira (15), a influenciadora Viih Tube, voltou às redes sociais para rebater críticas feitas pela Cariúcha durante o Fofocalizando. A ex-Fazenda afirmou que Eliezer só é lembrando na mídia por ser casado com a criadora de conteúdo.

Tudo começou quando Cariúcha comentou sobre a polêmica envolvendo a cantora Manu Batihdão no aniversário de um ano da pequena Lua, filha do casal. Acontece que, após tudo vir à tona, Eliezer surgiu nas redes sociais e detonou o jornalista Leo Dias pelas matérias que estavam sendo veiculadas.

Cariúcha, por sua vez, defendeu o colega de trabalho. "Esse Eliezer, agora eu vou falar, é um biscoiteiro! Ele já falou mal de mim, eu não vou com os córneos dele. E outra, ele só tá na mídia por causa da Viih Tube. Porque se não fosse a Viih Tube, ele tava esquecido, era só um ex-BBB. A verdade tem que ser dita. Toda semana ele tá causando na internet", detonou.

Horas depois, Viih Tube surgiu em seu perfil no Instagram defendendo o companheiro. "Vim aqui no outro quarto, porque eu sei que se eu falar para lá o Eli não vai deixar eu postar", começou. "Cariúcha, meu amor, se você se sentiu no direito de falar do meu marido, eu acho que não tem problema eu falar de você também, né?", continuou a influenciadora.

Viih Tube detona a ex-Fazenda

"Se você acha que as pessoas só lembram dele por causa de mim, que ele é um biscoiteiro, é a sua opinião, que graças a Deus eu não dou a mínima", disparou a jovem, que em seguida citou a polêmica e longa briga de Cariúcha com Jojo Todynho:

"Muitas pessoas também só lembram de você por causa da Jojo, você acredita? Então assim, às vezes tem coisas que a gente não precisa falar, porque sabe que pode magoar o outro. Mas, já que você tentou magoar ele, acho que não tem problema eu tentar te magoar, né?". Após detonar Cariúcha, Viih Tube apagou o story.