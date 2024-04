Fernanda Bande desabafa e expõe a Globo em áudio vazado

Fernanda Bande virou assunto na internet após viralizar um suposto áudio em que ela relata estar sem dinheiro. A ex-sister explica na mensagem que ainda não recebeu nenhum dinheiro que ganhou durante o “BBB 24”.

Segundo divulgado pelo jornalista Leo Dias, no áudio vazado, a Fernanda Bande narra que todos os ex-participantes do programa estão sem dinheiro. Isso porque a produção do reality demora a pagar os prêmios.

Na gravação, a ex-sister começa: “Gente, não tem dinheiro". Em seguida, ela dá mais detalhes: "Muito coisa eu não posso contar para vocês, mas qualquer coisa que a gente ganha lá no programa não se recebe quando sai.

Acredita-se que o áudio tenha sido enviado em um grupo de fã clube. De acordo com a dançarina, os cachês costumam ser pagos trinta ou sessenta dias após o trabalho. Por esse motivo, eles acabam ficando sem dinheiro, já que deixaram o programa há pouco tempo.

Bande segue o relato: “Existem prazos burocráticos. 30, 60 e até 90 dias. Então a gente não tem grana, a gente sai sem dinheiro. A realidade é essa, sabe? Tá todo mundo se ajudando para chegar em algum lugar ainda. Fica aqui meu desabafo”.

