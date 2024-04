Gracyanne Barbosa engata affair com personal após separação; Saiba quem

Após repercussão do fim do casamento de Belo e Gracyanne Barbosa, muitas especulações já começaram a vir à tona. Uma delas, é de que o casal decidiu terminar a relação após a musa fitness se envolver com um personal trainer.

Segundo a revista Quem, o novo affair de Gracyanne trata-se do treinador Gilson de Oliveira. O romance entre os dois teria tido início após o personal começar a frequentar a mesma academia que a influenciadora.

E não para por aí. Em conversa com o jornalista Leo Dias, Gracyanne confirmou que foi infiel enquanto estava casada com Belo. A musa fitness explicou que quando o envolvimento com Gilson aconteceu, a relação com o cantor já estava com uma crise bem agravada.

Entretanto, apesar de confirmar a traição dentro do casamento, a influenciadora revelou que ela e o personal trainer, não estão mais juntos. "Não estou [com o rapaz/amante], já estive [...] Nossa relação já estava bem ruim há algum tempo. Estávamos decididos a separar", disse Gracyanne ao jornalista.

Belo e Gracyanne já estavam separados há pelo menos 8 meses, apesar de ainda estarem vivendo na mesma casa. O casal pretendia esperar a poeira baixar para anunciar a separação. O fim do matrimônio foi divulgado pelo jornalista Lucas Pasin. O cantor deve se mudar para uma nova residência em breve, no bairro Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro.











Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa ????? - (@graoficial)