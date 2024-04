Gracyanne Barbosa abre o jogo sobre traição a Belo

O casamento de Belo e Gracyanne Barbosa chegou ao fim após desgaste da relação a dois e também por causa de uma pulada de cerca por parte da influenciadora. A artista confirmou que se envolveu com um personal trainer enquanto ainda estava casada.

A musa fitness revelou ao jornalista Leo Dias, que quando foi infiel, seu casamento já estava em crise. Ela traiu o marido com o treinador Gilson Oliveira: "Não estou mais [com Gilson], já estive [...]". "Estávamos [ela e Belo] decididos a separar, já estava muito ruim, nossa relação não envolve um casal, envolve muitas pessoas, são coisas de família, escritório, empresário, quinhentas pessoas dando palpite”.

Gracyanne também desabafou sobre os problemas conjugais. Segundo ela, muita gente fora da relação acabava se envolvendo além do necessário: “ Se tenho uma briga com meu marido, é o empresário dele quem me liga para resolver. Isso foi desgastando a relação, não foi falta de amor ou outra coisa”.

No desabafo, a artista continuou: “Um casal precisa ter um pouquinho de privacidade para conseguir resolver as coisas. A gente se distanciou demais”. “Hoje estou sozinha, uma separação não é fácil, pra resolver que é muito conturbada. Financeiramente a gente nunca conseguiu se organizar. Meu foco agora é me organizar”.

Por fim, sobre a possibilidade de reatar o casamento, Gracyanne Barbosa disparou: “E não vou falar que eu não quero voltar , eu amo o Belo, ele é o homem da minha vida, mas hoje não sei se a gente tem um futuro. Eu sei que eu o magoei demais, mas hoje me arrependo”. “Hoje, graças a Deus, ele está com muitos compromissos, mas deixou a gente muito distante, sem conexão”.

O que diz a assessoria do casal

A assessoria da influenciadora e de Belo, informou em nota para esta coluna: "O cantor Belo não vai se pronunciar sobre sua vida pessoal e reforça que está focado em sua carreira. Gracyanne Barbosa reafirma que o amor entre o casal não acabou, mas confirma a separação atual".







< >