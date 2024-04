Fábio Assunção revela que está há 7 meses sem ver a filha e faz apelo

Fábio Assunção usou as redes sociais, nesta quinta-feira (18), para fazer um apelo. O ator revelou que está há sete meses sem ter acesso a filha. Alana Ayo tem dois anos de idade e é fruto do relacionamento do artista, com a atriz Ana Verena.

O ator publicou uma foto ao lado da filha e fez um desabafo: “Alana, minha filha. Teu pai e teus irmãos estão te esperando há 7 meses, 1 semana e 5 dias!!!! Venha. Aqui tem amor, tem a gente, tem o teu Ze!! Filha, assim que você puder voltar, haverá tua família pra te receber, com muita festa. Te amamos. A gente tá morrendo de saudades!!!! Vem logo!!!”

Nas redes sociais, internautas comentaram: “O que as mães fazem quando se separam e não estão satisfeitas? Alienação parental é uma crueldade sem fim”. “As pessoas tem que saber separar as relações, quem separou foi o casal mais a filhinha que é dos dois não tem nada a ver com a separação dos pais, acho isso uma judiação com a criança”.

O casamento de Assunção com Ana terminou em outubro de 2023. Os dois viveram juntos por dois anos e o relacionamento terminou após supostas situações de violência psicológica. Fábio e a atriz se conheceram em 2020 e, em outubro do mesmo ano, oficializaram a união com uma comemoração restrita aos familiares.

Vale lembrar que, na época, surgiram rumores de que a relação era marcada por momentos conturbados, com discussões e brigas. O fim da união foi confirmado através da assessoria e posteriormente, Fábio e a atriz deixaram de se seguir nas redes sociais.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabio Assunção (@fabioassuncaooficial)