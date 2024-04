Lucas Buda é flagrado com mulher misteriosa e tenta se explicar

Fila andou? O ex-BBB Lucas Buda teria deixado a festa secreta de Yasmin Brunet na madrugada de quinta-feira (18), acompanhado de uma mulher misteriosa. No entanto, o recém divorciado já se pronunciou e negou as informações.

Segundo o portal Leo Dias, Lucas Buda teria passado o evento todo próximo a uma mulher, não identificada. Os dois foram vistos conversando por horas, até que teriam deixado o lugar juntos. Contudo, o ex-brother não perdeu tempo e se pronunciou.

Em um vídeo compartilhado no story do Instagram, o ex-BBB desmentiu as notícias: "Só uma situação aqui, não acreditem em página de fofoca. Muita gente inventa coisas que não tem nada a ver e que não condiz com a verdade", disparou Buda.

Vale lembrar que, Lucas Henrique, o Capoeira entrou no Big Brother Brasil casado com Camila Moura. No entanto, no decorrer do programa, o ex-brother demonstrou interesse em Giovana Pitel e flertou com a ex-sister.

Após a cena viralizar, Camila veio à público expor o fim do casamento. A professora de história ganhou mais de três milhões de seguidores e conseguiu o divórcio antes mesmo da saída dele do reality show. Desde então, os dois ainda não se encontraram e Lucas Buda está solteiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Segue a Cami (@segueacami)