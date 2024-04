Belo já havia dado indícios de que estava solteiros; Veja quais

A crise no casamento de Belo e Gracyanne Barbosa já se estendia há alguns meses. Nesta quinta-feira (18), após vir à tona a notícia da separação do casal, um vídeo de um show que o cantor fez no mês passado, mostrou que o artista já vinha dando indícios sobre o fim da relação.

Durante apresentação que Belo fez em um show da Ludmilla, em março deste ano, o cantor aparece fazendo uma declaração polêmica, em um vídeo gravado por uma fã. Na filmagem, ele afirma, de cima do palco: “Eu tô solteiro também”. A informação foi divulgada pelo jornalista Leo Dias.

Após a aparição deste novo vídeo, internautas comentaram: “Ele tá provando do próprio veneno”. “As infidelidades já eram comuns, quem acompanha sabe!”. “Todo relacionamento que começa com traição, o final é o karma”.

O casamento de Belo e Gracyanne Barbosa chegou ao fim após desgaste da relação a dois e também por causa de uma pulada de cerca por parte da influenciadora. A artista confirmou que se envolveu com um personal trainer enquanto ainda estava casada.

Gracyanne traiu o cantor com o personal Gilson Oliveira. Ela se pronunciou sobre o caso nesta quinta (18): "Não estou mais [com Gilson], já estive [...]. “Estávamos [ela e Belo] decididos a separar, já estava muito ruim”. Ela ainda acrescentou sobre a traição: “Eu sei que eu o magoei demais, mas hoje me arrependo”.