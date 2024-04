Boninho revela a verdade por trás do recrutamento de Beatriz para o BBB 24

Na noite desta quinta-feira (18), Boninho participou de uma live com Matteus Amaral e Beatriz Reis. O diretor surpreendeu os internautas ao revelar que a ex-sister não é um personagem e há três anos ela tentava entrar no reality.

O diretor começou a live explicando o motivo de ter colocado Beatriz no "BBB 24": Eu só coloquei ela pra infernizar vocês. Eu só botei ela porque eu achei que todo mundo fosse fazer o que Nizam fez, mandar ela ficar quieta e calar a boca", brincou Boninho.

Na sequência, ele defende os ataques que Beatriz vem recebendo sobre o jeito dela. "Essa figura, o primeiro ano que a gente entrevistou ela, ela sabe disso, todo mundo acha que ela fez um personagem. Ela é essa maluquice toda", disparou o diretor.

Boninho também aproveita para parabenizar os participantes: "Vocês resistiram, parabéns, vocês foram incríveis. A gente não tem preferidos, a gente tem escolhidos", finalizou José Oliveira enquanto Beatriz e Matteus se mostravam felizes com a live no Instagram.



Beatriz relembra seletiva

Na madrugada em que Beatriz Reis foi eliminada, a ex-sister relembrou no Bate-papo BBB que já gritou com Boninho. "Uma vez, na seletiva, eu gritei com o Boninho", confessou Bia, deixando os apresentadores em choque. "O pessoal que fez a coletiva saiu e o Boninho estava de cabeça baixa, escrevendo. Eu ia sair também, estava na porta, mas me deu um negócio no coração. Eu voltei e falei: 'Boninho!'. Ele tomou um susto e olhou para mim. 'Olha no meu olho, eu não vou desistir!'", contou ela.











