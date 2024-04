Gracyanne Barbosa: Web resgata print de mensagem reveladora com Belo

O fim do casamento de Gracyanne Barbosa e Belo veio à tona nesta quinta-feira (18). Após muitas especulações do motivo do término, a musa fitness quebrou o silêncio e confirmou que traiu o cantor com seu personal trainner.

Apesar de confirmar, Gracyanne afirmou que os dois se amam e passaram por um desgaste no relacionamento. No entanto, internautas resgatam um print exposto pela artista, há pouco tempo, da última mensagem com Belo e um detalhe chamou a atenção.

Na troca de mensagens, a musa fitness questiona se o compromisso dele havia acabado. Ele, por sua vez, respondia a pergunta seguida de um "te amo". Ao todo foram cinco vezes que Belo enviou e foi ignorado por Barbosa.

Na web, seguidores comentaram sobre os sinais que eles já estavam dando: "As pessoas dão sinais o tempo todo. Só precisamos aprender e entender". Outra fã saiu em defesa de Belo: "Só de ler eu já me senti amado pelo Belo, e a moça não deu moral", lamentou um seguidor.

Gracyanne confirma traição

Ao jornalista Leo Dias, Gracyanne Barbosa afirmou que quando foi infiel, seu casamento já estava em crise. Ela traiu o marido com o treinador Gilson Oliveira: "Não estou mais [com Gilson], já estive [...]". "Estávamos [ela e Belo] decididos a separar, já estava muito ruim, nossa relação não envolve um casal, envolve muitas pessoas, são coisas de família, escritório, empresário, quinhentas pessoas dando palpite”.

Gracyanne também desabafou sobre os problemas conjugais. Segundo ela, muita gente fora da relação acabava se envolvendo além do necessário: “ Se tenho uma briga com meu marido, é o empresário dele quem me liga para resolver. Isso foi desgastando a relação, não foi falta de amor ou outra coisa”.