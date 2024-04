Cara de Sapato processa Globo e pede R$ 50 mil de indenização; Entenda

O ex-BBB Cara de Sapato, expulso do reality de 2023 acusado de importunação sexual, entrou com um processo contra a TV Globo. O lutador teve a sua imagem vinculada a várias polêmicas. Contudo, a ação não tem a ver com a denúncia e, sim, por terem noticiado um suposto relacionamento com Amanda Meirelles.

A médica que foi vencedora do "BBB 23" foi uma grande aliada de Cara de Sapato dentro do jogo, mas eles negam que tenham namorado após o reality. Acontece que, em agosto do ano passado, diversos veículos de comunicação noticiaram que o romance havia chegado ao fim.

O lutador, por sua vez, rebate que foi 'fake news' e segundo o colunista Gabriel Vaquer, do F5, que teve acesso ao autos do processo, afirmou que o ex-brother decidiu entrar um com processo na 28ª Vara Cível do TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) contra a emissora pela falsas informações divulgadas.

Na ação, Cara de Sapato pede uma indenização de R$ 50 mil por danos morais e uma retratação nos mesmos veículos da Globo que publicaram a informação, que segundo ele é falsa. Já a emissora alega no processo que o pedido de indenização é "descabido" e fora da realidade.

Entretanto, a defesa da emissora afirmou que a informação era de importância, por se tratarem de duas figuras públicas. Vale ressaltar que antes do julgamento final, a Justiça do Rio deve fazer uma audiência de conciliação entre Cara de Sapato e a Globo. O portal procurou a defesa de Cara de Sapato, mas até o momento não se pronunciou. Já a Globo afirmou que não comenta casos judiciais.