Davi rompe o silêncio sobre afastamento da esposa

Após Elisabete Brito, mãe de Davi Brito confirmar que o filho e a nora, Mani Rego se reencontraram nesta quinta-feira (18), o campeão se pronunciou nas redes sociais. O baiano confirmou que teve um momento com a namorada e rebateu crise no relacionamento.

O ex-BBB começou confirmando que teve um momento a sós com Mani: " É o seguinte, essa situação que está repercutindo nas redes sociais, falando de mim e de minha namorada, Mani. Cara, já vi minha namorada já, conversei com ela ontem de noite. A gente estava lá no quartinho, junto", disparou Davi Brito, por meio de um vídeo no story do Instagram.

Em seguida, o campeão do BBB 24 continua e se justifica: "Gente, estou passando por uma série de trabalhos, de agendas, cumprindo uma agenda nesses últimos dias aqui na Globo. Eu fui campeão do Big Brother, isso aqui é Globo", disparou o ex-brother enquanto seguia para mais um compromisso.

Mãe de Davi revela encontro com Mani

Na manhã desta sexta-feira (19), mãe de Davi revelou aos fãs que o encontro entre o filho e Mani finalmente aconteceu. "Mani já esteve no hotel ontem. Acredito que quando Davi tiver um tempo ele vai postar, mas eu já fiquei sabendo que ela já esteve no hotel, já falou pessoalmente. E o pai de Davi, também já viu, só eu que não o Calabreso. Mas eu sei que ele está cumprindo agenda ainda e tem que esperar", disparou.

Acontece que, desde que o baiano deixou o BBB 24 campeão, o público aguarda ansiosamente pelo reencontro do casal. No entanto, devido a correria do novo milionário, o jovem não teria tido tempo de ver a namorada.