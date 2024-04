Mãe de Davi abre o jogo sobre reencontro do filho com a nora, Mani Rego

Na manhã desta sexta-feira (19), a mãe de Davi Brito, Elisabete Brito, compartilhou com os seguidores no Instagram, que o filho já reencontrou Mani Rego. Depois de 48 horas parece que o casal finalmente conseguiu se ver no hotel, nesta quinta-feira (18).

"Mani já esteve no hotel ontem. Acredito que quando Davi tiver um tempo ele vai postar, mas eu já fiquei sabendo que ela já esteve no hotel, já falou pessoalmente. E o pai de Davi, também já viu, só eu que não o Calabreso. Mas eu sei que ele está cumprindo agenda ainda e tem que esperar", disparou.

Acontece que, desde que o baiano deixou o BBB 24 campeão, o público aguarda ansiosamente pelo reencontro do casal. No entanto, devido a correria do novo milionário, o jovem não teria tido tempo de ver a namorada.

Muitas especulações foram feitas e surgiu a informação de que, os dois, estariam dormindo em hotéis diferentes. Além disso, Davi Brito estaria aproveitando o tempo livre para ficar com a irmã. Logo depois, a equipe do ex-BBB se pronunciou e negou as informações.

"Olá pessoal, reforçamos que Davi está com agenda cheia e infelizmente não conseguiu encontrar a sua bolinha ainda (Mani), em breve esse encontro irá acontecer e os dois irão aparecer bem juntinhos", afirmaram.