Wanessa reata com Dado e tenta manter relação escondida; Saiba o motivo

Após Wanessa Camargo e Dado Dolabella anunciarem o fim do relacionamento, os dois foram flagrados juntos no 'After Secret', organizado por Yasmin Brunet. O evento aconteceu na noite da última quarta-feira (17), no Rio de Janeiro. Mas o que ninguém sabe e a coluna Mariana Morais te conta agora é que os dois reataram o namoro há algumas semanas.

Na imagem divulgada pelo portal Leo Dias, Dado Dolabella aparece no fundo do vídeo ao lado de Wanessa Camargo curtindo a festa com os ex-BBBs. Oficialmente os dois não anunciaram que voltaram. No entanto, fontes ligadas ao casal revelaram à coluna que eles voltaram pouco tempo depois que a cantora confirmou a separação. Entre os amigos, a reconciliação não é novidade.

Contudo, Wanessa não quer expor a volta publicamente por agora, porque segue tentando limpar a própria imagem, após o fiasco de sua participação no BBB 24. Principalmente depois que ela foi expulsa do reality por agressão e com rejeição. Para piorar o que já estava péssimo, Wanessa ainda se assumiu racista nas redes sociais, mas depois chegou a voltar atrás e apagar o vídeo de sua declaração sobre o assunto.

Ainda de acordo com pessoas próximas aos artistas, o relacionamento com Dado Dolabella atrapalhou muito a tentativa de reconstrução da imagem dela e por esse motivo, a cantora foi orientada a se afastar do namorado diante dos holofotes. Ocorre que, no confinamento, Wanessa se mostrou muito temerosa à relações tóxicas e abusivas, ao citar "gatilhos" causados por Davi. Ela chegou a acusá-lo de ser "abusivo e manipulador".

Detonada por incoerência

Entretanto, a internet detonou a cantora por essas falas contra o agora campeão da edição, por saber que aqui do lado de fora Wanessa mantinha um relacionamento com Dado Dolabella, que já foi acusado de agressões físicas e psicológicas contra algumas de suas ex-companheiras.

O término foi anunciado durante uma entrevista concedida por Wanessa Camargo no Fantástico, após ela ter sido expulsa do "BBB 24". “A gente terminou o relacionamento. Tenho muito carinho por tudo que vivi. Neste momento preciso olhar para mim, para os meus filhos e para o meu trabalho. A gente não deixa de gostar", afirmou a cantora.