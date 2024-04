Amante de Gracyanne Barbosa aparece na web após polêmica

Gracyanne Barbosa e Belo se separaram e o personal trainer Gilson de Oliveira, apontado como amante da musa fitness, começou a ganhar seguidores nas redes sociais. Antes da polêmica, o professor tinha apenas três mil seguidores, após tudo vir à tona, ele já ultrapassou a marca dos 16 mil em seu perfil no Instagram.

Acontece que, o amante mal ficou famoso e divulgou sua primeira publicidade no Instagram. Mas pra quem pensa que Gilson conquistou sua primeira parceria por ter se envolvido com Gracyanne, está enganado.

Em seu perfil no Instagram, o personal trainer celebrou com os seguidores que fechou uma parceria com empresa de fármacos. Segundo o Glows News, o patrocínio foi fechado após o personal sair campeão em sua estreia em uma competição de fisiculturismo, no início de março.

“Seja bem-vindo @gilson_deoliveira. Uma estreia que rendeu muito sucesso e nada mais justo que estar ao lado dos melhores”, escreveu a companhia na publicação com o treinador, que teve os comentários fechados.

Nos comentários, os internautas detonaram Gilson: “Uma creatina ou chifre misterioso?”, debochou um. “Gracyanne, minha filha, que mau uso de adultério!”, escreveu outra. “Percebemos que os gostos dela são bem exóticos, né? Entendedores entenderão”, disse mais uma.