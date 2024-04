Gracyanne se pronuncia nas redes sociais e esclarece separação após traições

Gracyanne Barbosa usou as redes sociais nesta sexta-feira (19) para dar mais detalhes sobre o fim do seu casamento com Belo. A musa fitness revelou que a relação passou por erros e acertos. O casal decidiu pôr fim a relação após 16 anos juntos.

A influenciadora começou o anúncio falando: “Oi galera, sei que vocês merecem uma postagem, um esclarecimento ou um pronunciamento como dizem. Estou desde ontem, tentando falar com vocês mas ainda não consigo e acredito que quem realmente gosta de mim e do belo, entende, né?”

Em seguida, Gracyanne confirmou a crise no relacionamento: “São 16 anos de uma história de amor, cheia de altos e baixos, tribulações, acertos, erros, conquistas.. Não quero falar muito hoje, afinal é um dia especial, para esse cantor tão amado, um dia muito esperado por todos, um projeto lindo no qual ele está bem dedicado, feliz e sei que vai arrasar demais! Não gostaria que fosse um dia de tristeza!”

Por fim, a artista agradeceu: “Obrigada a todos, pelas mensagens de carinho, pela compreensão e por respeitarem nosso espaço. O AMOR NÃO ACABOU! E SE EXISTE AMOR, PODE EXISTIR RECOMEÇO, NÉ? As vezes, só precisamos de um tempo, pra colocar a vida, o coração e os pensamentos em dia”.

O evento em questão que a influenciadora se refere, é a volta de Belo ao Soweto, grupo de pagode. A turnê começa nesta sexta-feira (19) e comemora trinta anos. O evento acontecerá no Allianz Parque, em São Paulo.