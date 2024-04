Maíra Cardi é detonada após expor filha chamando Thiago Nigro de pai

Maíra Cardi virou alvo de uma polêmica nas redes sociais, nesta sexta-feira (19), após chamar o atual marido, Thiago Nigro, de pai de sua filha com Arthur Aguiar. Após o incentivo, a pequena Sophia correspondeu a mãe e se referiu ao Primo Rico como papai.

Na gravação, Nigro aparece maquiando Sophia Aguiar e em seguida, Cardi dispara: "Olha isso! Você tá maravilhosa! Eu nunca vi um pai que faz olho, o que é isso, hein?". Logo depois, a pequena vai correndo para se olhar no espelho do banheiro e afirma: "Papai fez um pouco borrado".

A cena gerou revolta entre os internautas, que acusaram Maíra de alienação parental: “Gente, isso é alienação parental!”. “Essa mulher é muito ridícula, depois se separa como fica a cabecinha da filha??” “Queria ver se a filha chamasse a madrasta de mãe, ela ia vim dar o show dela no Instagram”. “Desrespeito com o pai. Com a criança. Mulher sem noção em tudo!!”

Outros ainda acrescentaram: “Desnecessário isso e parece que ela faz tudo como provocação”. “Pra atingir o Arthur ela sacrifica o psicológico da própria filha. Se ela quer se jogar de cabeça em todo homem que ela se envolve, ok. Mas deixa a filha fora disso”.

Em contrapartida, alguns fãs saíram em defesa da influenciadora: “Não vejo problema nisso, pois pai é quem cuida, cria, dá carinho, amor e educação”. “Eu acho normal, melhor do que se tratasse ela mal”. “Acho normal, ela é uma criança, o importante é que ele a trate como pai. Se o pai não quisesse perder espaço, que estivesse casado e criando a filha”.