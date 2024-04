Irmã sai em defesa de Davi e assume que não gosta de Mani Rego

Em meio às notícias de que chegou ao fim o namoro de Davi Brito e Mani Rego, a irmã do baiano, Raquel Brito se pronunciou nas redes sociais na madrugada deste sábado (20). Ela rebateu as críticas que vem recebendo, e abriu o jogo sobre o término do irmão. Além disso, ela também revelou que contratou uma assessoria de imprensa e advogados.

Raquel começou desabafando sobre as críticas que o irmão vem recebendo: "O que acontece é que Davi, ele saiu do programa e já começou um bocado de crítica sobre o pensamento de Davi. A internet, as pessoas querem comprar aquilo que elas querem que você siga. Davi ele tem sentimentos, muitas vezes que eu fiquei calada".

Em seguida, a irmã do campeão do BBB 24 rebateu os xingamentos sobre a administração das redes sociais de Davi. Hoje eu estou vendo muita gente me xingando na internet, eu não ligo, porque eu sei que eu dei meu melhor na rede, no Instagram. Eu perdi a noite e se ele entrasse de novo eu perderia de novo, vocês não tem noção das coisas que eu passei, foi muita coisa mesmo", disparou Raquel.

Ela aproveita pra afirmar que a contratação de um advogado partiu dela e apenas ela e a dona Elisabete se preocuparam com Davi. "Inclusive eu que contratei advogado pra Davi. Fui eu que planejei de tudo , roupa, eu e minha mãe corremos atrás de lanche pra Davi, corremos atrás de calmante. A gente soube que ele estava com dores e a gente trouxe chá. A gente fez trabalho básico", alfinetou a irmã de Davi.

Por fim, Raquel abre o jogo sobre o fim do relacionamento de Davi e Mani. "Ele está muito preocupado e o que me preocupa é que poderia ser desmentido, poderia acabar com isso e chegaram vários comentários aqui “você é a favor da separação dos seu irmão". Não, gente. Eu não sou a favor, eu estou com Davi independente de qualquer coisa", finalizou a irmã de Davi Brito.