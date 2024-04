Davi Brito nega término: "Estou casado"

Na manhã deste sábado (20), Davi Brito, está participando do programa 'É de Casa', da TV Globo. Contudo, o campeão do "BBB 24" surpreendeu o público ao convidar, ao vivo, Mani para ir ao estúdio, no Rio de Janeiro preparar uma receita com ele e aproveitou pra negar a separação

Isso mesmo, queridos leitores! Será que o namoro realmente chegou ao fim? "Venha, meu amor, venha aqui cozinha comigo, venha fazer aquele feijão que a gente fazia lá em casa", disparou o baiano. Logo depois, o ex-brother negou os rumores de separação.

Em seguida, Davi afirmou que não terminou com Mani Rego: "Estou casado, continuo casado, parem de falar que não estou com a minha nega. É minha nega, estão querendo que eu fique solteiro. Está um bafafá formado aí. Estão querendo queimar meu filme", afirmou Davi Brito.

Ainda durante o programa, a apresentadora Rita Batista saiu em defesa do campeão do "BBB 24". "Se ele segurou a onda 100 dias com um monte de mulher bonita, prometeu fidelidade. Agora vai deixar? Ontem na rede social, ele já mandou a real pra todo mundo. Parem de falar da vida dele porque está tudo certo, tudo em ordem".

Por fim, ele encerrou o assunto contando que já teve um momento a sós com Mani e explicou que está com uma agenda intensa de trabalhos. "Já encontrei com ela, já dei uns beijinhos, já ficou certinho. Mas a galera quer falar. Estou cheio de agenda pra cumprir, muito ocupado, não estou tendo tempo de dormir direito.

